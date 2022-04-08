Tekmelediği çöp kovasının kapağını çaldı

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir binanın önündeki metal çöp kovasının kapağını çıkarıp çalan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Dağ Sokak TOKİ konutlarında bir binanın önündeki direğe monteli çöp kovasının yanına gelen kişi, kapağını çıkarmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kapağı çıkaramayan şüpheli, bu kez tekmelemeye başladı. Ancak şüpheli, ilk vuruşunda yere düştü. Şüpheli daha sonra, kovayı sökmeye çalıştı.

Bir süre sonra kapağı çıkaran şüpheli, kaçarak uzaklaştı. Bina sakinleri, güvenlik kamerası görüntüsüyle polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-04-08 13:06:51



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