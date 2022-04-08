Tekmelediği çöp kovasının kapağını çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekmelediği çöp kovasının kapağını çaldı

DHA

Tekmelediği çöp kovasının kapağını çaldı


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir binanın önündeki metal çöp kovasının kapağını çıkarıp çalan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Dağ Sokak TOKİ konutlarında bir binanın önündeki direğe monteli çöp kovasının yanına gelen kişi, kapağını çıkarmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kapağı çıkaramayan şüpheli, bu kez tekmelemeye başladı. Ancak şüpheli, ilk vuruşunda yere düştü. Şüpheli daha sonra, kovayı sökmeye çalıştı.
Bir süre sonra kapağı çıkaran şüpheli, kaçarak uzaklaştı. Bina sakinleri, güvenlik kamerası görüntüsüyle polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-04-08 13:06:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı
YEREL HABERLER Mardin'de Polis Haftası münasebetiyle sergi açıldı
Mardin'de imam ile kilise üyesi masa tenisi maçı yaptı
YEREL HABERLER Mardin'de imam ile kilise üyesi masa tenisi maçı ...
İmam ile Hristiyan ilahi korosu öğrencisinin oynadığı masa tenisinde ‘hoşgörü’ kazandı İki farklı din mensubu Dünya Masa Tenisi Günü’nde buluştu
YEREL HABERLER İmam ile Hristiyan ilahi korosu öğrencisinin oynadığı ...
Mardin Valisi Demirtaş, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, iftarda vatandaşlarla bir ...
Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı
YEREL HABERLER Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı
Mardin’de kerpiç ev yıkıldı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Mardin’de kerpiç ev yıkıldı, faciadan dönüldü
Mardin’in de bulunduğu 7 ilde enerjide acele kamulaştırma kararı
YEREL HABERLER Mardin’in de bulunduğu 7 ilde enerjide acele ...
Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm Mardin’in tarçınlı ve kakaolu sabununa Avrupa’dan talep
YEREL HABERLER Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere ...
Mardin’de şiddetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Mardin’de şiddetli fırtına uyarısı
Mardin’de faaliyet gösteren AVM'ye sanata yönelik desteklerinden dolayı plaket
YEREL HABERLER Mardin’de faaliyet gösteren AVM'ye sanata yönelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.