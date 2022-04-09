Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü



Nezir GÜNEŞ/SAVUR (Mardin), (DHA)MARDİN'in Savur ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal Üçkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Sidar ve Mehmet Genç, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Savur Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Sidar ve Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Savur Nezir GÜNEŞ

2022-04-09 12:56:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.