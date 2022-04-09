Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü (2)

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin´in Savur ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada ölen Mehmet Genç (37) ve İdris Sidar'ın (55) otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Savur Nezir GÜNEŞ

2022-04-09 15:18:37



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