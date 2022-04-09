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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de öğrenciler final için koştu

İHA

Mardin’de öğrenciler final için koştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 18 ilin öğrenci atletleri Ankara’da yapılacak final için koştu.
Mardin‘de Türkiye Atletizm Federasyonu ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin organizasyon ve sponsorluğunda “Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 18 ilden yaklaşık 250 dolayında atlet katıldı. Orman Fidanlık Şube Müdürlüğü çevresinde yapılan yarışmada dereceye giren takım ve öğrencilere kupa ve para ödülü verildi.
Üç ayrı grupta yapılan yarışmalarda, 2008 Kızlar Ferdi Müsabakalarında, Erzurum’dan Çiçek Konak 1. Melisa Aydın 2. ve Eylem Canpolat 3. oldu. 2008 Kızlar Takım müsabakalarında ise Erzurum 1. Van 2. Mardin ise 3. Oldu. Erkekler ferdi müsabakalarında ise; Muş’tan Dara Güngör 1., Van’dan Ayhan Kaya 2. Diyarbakır’dan Mervan Kaya 3. Olurken, erkek takımlarda, Erzurum 1.,Muş 2, Mardin ise 3.oldu.
2009 Kızlarda ferdi yarışmada Van’dan Ecrin Çelbi 1., Ağrı’dan Nisanur Kuba 2., Kars’tan Elanur Aras 3. Oldu. Kızlar takımda ise Van 1., Ağrı 2. Diyarbakır ise 3. oldu.
2009 Erkekler ferdi müsabakalarda, Ağrı’dan Ömer Yalvaç birinci, Erzurum’dan Eyyüp Sürmeli 2. ve Reha Koçak 3.cü oldu. 2009 Erkekler takımda ise: Erzurum 1., Van 2., Bitlis 3 oldu.
2010 Karma Ferdilerde, Erzurumdan Berat Kaya 1.,Van’dan Muhammed Efe Kaya 2., Ağrı’dan Ferhat Çelik 3. Olurken, takımlarda ise Erzurum 1. Van 2. Ağrı 3. Oldu.
Yarışmalarda en fazla derece alan Erzurumlu atletler olunca, izleyenlerin “Yarışmaya Erzurum Damgasını vurdu” söylemleri duyuldu.
Takımların Madalya ve ödülleri Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Bölge Atletizm Koordinatörü Fadıl Kara, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, ve Mardin Atletizm İl Temsilcisi Muhammed Çekin tarafından verildi.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İlk defa Mardin’de düzenlenen yarışmada para ödülü verildiğine dikkat çekerek “Sevgili öğrenciler, Mardin’de yapılan Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final Yarışmasına 18 ilden katılan 200 civarında öğrencimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Hem sağlık bir yaşam için koşuyorsunuz hem yarışıyorsunuz. Gittiğiniz illerde yeni dostluklar kuruyor, yeni arkadaşlar ediniyorsunuz. Yarışma tamamlandı evinize dönüyorsunuz. Annenize, babanıza, ailenize selamlarımı iletmenizi istiyorum. Yarın finali tamamladınız, Ankara’da yapılan final yarışmasında sizlerden derece bekliyorum, başarı bekliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.
2008, 2009 ve 2010 doğumlardan oluşan 3 kategoride ferdi ve takımlarda dereceye giren atletler, Ankara’da yapılacak final yarışmalarına katılacak. Finalde dereceye giren atletler ise Milli Takım alt yapısında çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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