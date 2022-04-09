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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin polisinden Kızılay'a kan bağışı

İHA

Mardin polisinden Kızılay'a kan bağışı

Mardin’de Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü mensupları kan bağışında bulundu.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Emniyet teşkilatının ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra katıldığı kan bağışı kampanyasına Artuklu Kan Alma Birimine yaptığı ziyaretle destek verdi.
Emniyet Müdürlüğü personelinin kan bağışı kampanyasına verdikleri destek ve gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ederek görevli polislerin Polis Haftası’nı kutlayan Vali Demirtaş, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı’dan kan bağışı kampanyası ve Kızılay Kan Merkezi’nin il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kan bağışı kampanyasına katılan emniyet mensuplarını ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Demirtaş, emniyet müdürlüğünün hafta çerçevesinde birçok etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugünde polis arkadaşlarımız Kızılay kan merkezinde kan veriyorlar. Başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm polis arkadaşlarımızın hem polis haftasını kutluyorum hem de kan bağışında bulundukları içinde kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok yararlı bir hizmeti de başlatmış olacaklar” dedi.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunduklarını aktaran İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise, kan bağışına İl Jandarma Komutanlığını davet etti.
Yapılamayan tek ilacın kan olduğunu dile getiren Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Emniyet Müdürlüğünün kan bağışından dolayı Türk Kızılay’ı adına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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