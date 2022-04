Bakan Nebati: “İddiamız, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak” Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : “Mardin’in bitkisel üretim değeri son 10 yılda yüzde 248 oranında artış sağlayarak 4,3 milyar lira düzeyine ulaştı” “20 yıl öncesinin Türkiye’si değiliz, 21.yy’a damga vuran bir ülkeyiz” “40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk”

Mardin'de iş dünyası ile buluşma toplantısında katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi ve piyasaların gündemine ilişkin değerlendirmelerde buldu. Bakan Nebati, “İddiamız stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde ekonomi ve piyasaların gündemine ilişkin değerlendirmelerde buldu. Bakan Nebati, iddialarının stratejik konumun sağladığı fırsatlardan maksimum faydalanabilmek, Türkiye'nin ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak olduğunu söyledi.

Mardin’in bitkisel üretim değeri son 10 yılda yüzde 248 oranında artış sağlayarak 4.3 milyar lira düzeyine ulaştığını ifade eden Bakan Nebati, “Mardin’in tarımsal gelişimini hızlandırmak için 12 kat artırdık. Geçen ay Şanlıurfa’da önemli iki büyük proje açıkladık. Bu bölgenin temel ihtiyacı olan iki şeyi karşılıyoruz. Birincisi elektrik probleminin kökten çözümü için bireysel kooperatiflere GES ile ciddi bir kaynak ayırdık. İkincisi, Ziraat Bankası’nın önderliğinde barajı bitmiş, sulamaya hazır alanların kanal projelerinin tamamlanması için gene aynı projeyi ilan ettik. GAP sulama projeleri çerçevesinde ŞanlıurfaMardin kanalı olmak üzere sulama kanallarını tamamladık. Mardin depolaması cazibesi projesi tamamen bittiğinde 30 bin dekar tarım arazisinin sulanabilmesini öngörüyoruz. Tarımsal sulamada elektrikteki KDV oranını düşürdük. Mardin, yıllık ortalama 3 bin saat güneşlenme süresine sahip. Bu sürenin iyi değerlendirilmesi lazım. Rahatlıkla Allah’ın bize bahşetmiş olduğu ovada güneşin enerjisinden faydalanacak projeleri yapmamız lazım. Tarımsal üretimde de kendi kendine yeten ve fazlasını ihraç eden önemli bir adımı atmış olacağız. Bu yıl yağmur yağdı. Kar senesi bereket senesi inşallah bütün Türkiye’de güzel imkanı en iyi şekilde kullanmış olacağız” dedi.



“Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk”

Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduklarını aktaran Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu. Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın RusyaUkrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Bizim iddiamız, tarımda ve enerjide ithalata bağımlı olmayan bir ülke konumuna gelmektir. Bizim iddiamız Türkiye’nin stratejik konumundan maksimum seyretmektedir. Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değildir. Son 20 yılda ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren, kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye’si değiliz. 21’nci yüzyıla damga vuran bir ülkeyiz. Küresel anlamda liderlik konumunu pekiştiren her türlü olumsuzluğu yöneten bir ülkeyiz. Biz kendimize güveniyoruz. Siz ülkenize güvenin, Cumhurbaşkanına güvenin, Kabine’ne güvenin. Atacağımız daha çok adımlar var. Bunun için de yepyeni bir dönüşümü gerçekleştirelim dedik.”



“Kur korumalı mevduat 728 milyar lira olmuş”

Enflasyon sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bakam Nebati, “Enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eksisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrar komitesi ile de arz güvenliği konusunda yeni politika oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımıza vurgu yapıyoruz. Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık. Adımlarımızın etkilerini zaman içerisinde görüyoruz. Enflasyon konusunda atılan adımlarla yılsonunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun sıkıntılı dönemi geçtiğimizde yine aynı karamsarlığa karşı biz toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır. Atmış olduğumuz adımlarla yatırımın, ihracatın ne kadar önemli olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.