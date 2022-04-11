Mardin'de izinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Mardin’de define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli 5 kişi, yaklaşık 35 metre derinliğindeki dehlizde define ararken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde bulunan çok miktardaki malzemeye, savcılık talimatıyla el koyuldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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