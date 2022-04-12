Jandarmadan 35 metre derinlikteki kaçak kazıya suçüstü

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 35 metre derinlikte kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kentte 35 metre derinliğindeki dehlizde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyulurken, suçüstü yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-04-12 11:00:09



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