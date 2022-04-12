Artukbey Kahve’den spesiyal ürün

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Mardin Artukbey Kahve firması tarafından üretilen spesiyal dibek kahvesi tüketicilerin damak zevkine sunuldu.

Spesiyal dibek kahvelerinin faydalarının çok fazla olduğunu söyleyen Artukbey Kahve sahibi Tacettin Yertüm, Dibek kahvesinin her çeşidini ürettiklerini söyledi. Müşterilerine dibek kahvesinin farklı lezzetlerini tattırdıklarını belirten Yertüm, “Tadına bakan müptelası oldu. Spesiyal kahvemiz zengin bir aromaya sahip. İlk günden bugüne dibek kahvesinde en çok tercih edilen markayız” dedi.

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