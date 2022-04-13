Ramazan ayının vazgeçilmezi reyhan şerbetine yoğun ilgi

– Mardin’de Ramazan ayının vazgeçilmezi reyhan şerbeti, susuzluğu gidermesi ve sindirimi kolaylaştırması ile yoğun ilgi görüyor.

Mardin’de tatlı ve şerbet üreticisi Ersan Özer, reyhan şerbetinin Mardin kültürünü yansıttığını belirtti. Mardin mutfağına ait olan bu şerbetin ramazan ayı, bayram ve nişan merasimlerinde yapıldığını ifade eden Özer, şerbettin tamamen doğal olduğunu söyledi. Şerbeti kırmızı reyhan ile hazırladıklarını aktaran Özer, “İçine yöresel bitki ve baharatlar katılıyor. Tamamen rahatlık veren doğal bir şerbettir. Şerbetin özellikleri mideyi rahatlatması ve susuzluğu gidermesidir. Mardin’de aynı zamanda yöresel tatlılarla ikram edilir. Özellikle harire tatlısı ile uyumlu bir şerbettir. Bizlerde yöresel tatlımız ile gelen misafirlere reyhan şerbetini tavsiye ediyoruz” dedi.



“Şerbetin içine 10 çeşit bitki ve baharat giriyor”

Şerbetin içinde ismini aldığı kuru reyhanın olduğunu ifade eden Özer, “Kuru reyhan, tarçın, anason, tuz, şeker, kişniş, zencefil ve yöresel baharatlarla oluşan harman bir şerbettir. Reyhanın daha önce bir bekletilme süresi olur. Suda bekletme süresi vardır. Bekletilmiş olan reyhana mevcut baharatlar katılarak kaynatılıp hazırlanır. Tabi kaynadıktan çay gibi demlenmesi gerekir. Tadını bu şekilde daha iyi bırakır ve daha sonra süzülerek içilmeye hazır olur” diye konuştu.

Reyhan şerbetinin aynı zamanda kahve ile birlikte sunulduğunu kaydeden Özar, “Çok uyumlu ve çok lezzetlidir. Dışarıdan gelen turistlerimizin gözdesi olan bir şerbettir. Çok merak edilen, beğenilen ve talep edilen bir şerbettir. Reyhan şerbetinin ünü şu an tüm Türkiye ve dünyaya yayılmakta. Buraya tüm dünyadan gelen misafirleri ağırladığımız için genellikle yabancı misafirlerimizin hoşuna gitmektedir” şeklinde konuştu.

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