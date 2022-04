Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Dursun Ali Erzincanlı, Kızıltepelilerle buluştu.

Kızıltepe Belediyesi Ramazan ayı boyunca birbirinden birçok sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her gün iftar yemeği sonrası sanatçıların konser verdiği programda tasavvuf müziğinin güçlü isimlerinden Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı. Erzincanlı konseri öncesinde çocuklar için gösteriler yer aldı. Çocuk oyunları ve animatör gösterileriyle çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ve dondurma ikramı yapıldı.

İftar yemeği sonrasında Recep Aslan'ın verdiği mini bir konserin ardından Dursun Ali Erzincanlı sahnedeki yerini aldı. Kızıltepelilere unutamayacakları bir gece yaşatan Erzincanlı, semazen eşliğinde okuduğu birbirinden güzel şiirleri ile vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Konser öncesi konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, "Ramazan demek; yanmak demektir, günahların affı için mağfiret etmek, tövbe etmek neticesinde inşallah günahların yanması demektir. Peygamber efendimizi anmak ve anlamak demektir. Ramazan demek, paylaşmak demektir. Yetimin, öksüzün başını okşayabilmek aynı sofra etrafında toplanabilmek bir ve beraber olabilmek demektir. Bizler de bu doğrultuda yaptığımız programın amacı ramazanı anlamak ve ramazanı yaşamaktır. Biz diyoruz ki bu ramazan hürmetine Ya Rabbi günahlarımızı bağışla, birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Dualarımız kabul olsun inşallah. Ramazanı hem programlarla hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını gidererek kimsesiz evde yaşlı olan vatandaşlarımıza her akşam sıcak yemek götürerek yaşamak istiyoruz. Sizlere de özellikle diyoruz ki, komşunuza sahip çıkın. Mahallenizdeki kimsesiz olan kimsesizlerin kimsesi olun, yetimin başını okşayın, ramazanı bu kardeşlikle paylaşma ruhunu en iyi şekilde geçirin istiyoruz. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bizleri kırmayıp buraya geldiği için kıymetli Dursun Ali Erzincanlı hocamıza çok teşekkür ediyor. Sizi size sizi Allaha emanet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.