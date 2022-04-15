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Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda tatlı’ olarak devam ediyor

İHA

Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda tatlı’ olarak devam ediyor

– Mardin’in Artuklu ilçesinde tatlıcı esnafı, Osmanlının “askıda ekmek” geleneğini, “askıda tatlı” olarak sürdürüyor. Günlük yaklaşık 40 kilo ihtiyaç sahibine ulaşıyor.
Osmanlı Devletinin ‘askıda ekmek’ uygulamasının geleneği yıllar boyunca devam ederken, farklı meslek gruplarında şekil almaya devam ediyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde ise tatlıcı esnafı uygulamayı üretim ve satışlarını yaptıkları halka tatlı, tulumba ve diğer tatlılar üzerinde yapmaya başladı. Özellikle Ramazan ayında müşteriler tarafından askıda tatlı bırakma uygulamasına büyük destek verildi. Tatlıcı esnafı Fırat Alan, bu desteğin günlük 40 kiloya kadar olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.
35 yıldır baba mesleği olan tatlıcılık yaptıklarını söyleyen Fırat Alan, “Her yıl olduğu gibi bu yılda askıda ekmek değil de, askıda tatlı uygulaması yapıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızı her sene olduğu gibi bekliyoruz. Günlük 3040 kiloya yakın askıda tatlı bırakılıyor. Bizlerde bunu ihtiyacı olan insanlara, kurumlara ve derneklere veriyoruz. Bu konuda çok güzel bir destek alıyoruz. Hayırsever müşterilerimiz çok var. Gelip ücretini verenler oluyor” dedi.

“İhtiyaç sahiplerine mesleğimizle destek oluyoruz”
Kendi bütçelerinden de ihtiyaç sahipleri için askıda tatlı bıraktıklarını ifade eden Alan, “Genelde insanlar yardım kolisi ve başka türlü yardımlarda bulunuyor. Bizlerde tatlıcılar olarak tatlı yardımında bulunmak istiyoruz. Gördüğümüz üzere Ramazan ayında her eve tatlı girmiyor. Bizde buna vesile olmak için bu uygulamayı yaptık. Müşterilerimizin de her sene olduğu gibi bu senede çok güzel destekleri var. Allah şimdiden herkesin hayrını kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.
Tatlıcıda sürekli müşteri olan Sinan Ceylan, ihtiyaç sahipleri için çok güzel bir uygulama olduğunu aktardı. Ceylan, “Şu an ülkemizde zor durum ve şartlarda bulunan insanlar için çok güzel bir uygulama. Fırat kardeşime teşekkür ediyorum, böyle bir hayra vesile olduğu için. Allah ondan razı olsun. Biz hayırseverler olarak da askıda tatlı uygulamasına destek verelim. Elimizden geldiğince askıya bir şeyler bırakalım, ihtiyaç sahipleri de tatlı yesin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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