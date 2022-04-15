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Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı yaptık” Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerde vatandaşlarla iftarda bir araya gelmeye devam ediyor

İHA

Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı yaptık” Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerde vatandaşlarla iftarda bir araya gelmeye devam ediyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilçelerde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelmeye devam ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri dahilinde ilçelerde gerçekleştirilen iftar programları çerçevesinde Vali Demirtaş, Ömerli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ömerli Kaymakamlığının destek verdiği iftar programına, Vali Demirtaş’ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, 25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Programda yemek kazanlarının başına geçen Vali Demirtaş, vatandaşlara yemek dağıtırken iftar öncesi kurulan sofraları tek tek gezip vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.
İftar yemeğine katılan vatandaşlara teşekkür eden Vali Demirtaş, birliğin, beraberliğin, rahmetin, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan ramazanda ülkede dayanışmayı, birliği ve beraberliği daha da güçlendireceklerini ifade etti.
Yaşanan pandemi süreci nedeniyle iki yıldır vatandaşlarla bir araya gelemediklerini belirten Vali Demirtaş, devletin aldığı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde zorlu sürecin atlatıldığına değinerek, şunları söyledi:
“Birlikte iftar, sahur yapamadık, Teravih ve Cuma namazlarına gidemedik. Ancak sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin almış olduğu tedbirler, duyarlı vatandaşlarımızın aşı sürecini çok iyi takip etmesi ve sağlık teşkilatımızın çok güzel bir şekilde organize olması sayesinde Mardin’de yaklaşık 900 bin aşı yaptık. Bunun 450 bini 1. ve 2.doz aşı oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Ama en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle yaşlılarımızı düşündü. Onlara bir takım kısıtlamalar getirdi. Önce yaşlılarımıza aşıyı yaptık sonra aşağıya doğru inmeye başladık. Devletimize faturası çok ama bugün milletimize faturası azsa bunda devletimizin göstermiş olduğu duyarlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Etrafımız ateş çemberine dönmüş”
Türkiye’nin sınır komşuları olan ülkelerde yaşanan savaşlar nedeniyle etrafının ateş çemberine döndüğünü ifade eden Vali Demirtaş, “Sınır komşumuz olan Suriye’de 10 yıldan beridir bir dram var. İnsanlar kendi evlerinden, yurtlarından edinmişler. Bugün hemen yanı başımızda Karadeniz’de sınır komşumuz olan Rusya ve Ukrayna’da ciddi anlamda bir savaş var. Onun için bizim çok dikkat etmemiz lazım. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Çok uyanık olmamız lazım. Bu kardeşliğimizi daha artırabilecek dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bizde bu dayanışmayı sağlamak için Ömerli Belediyemiz ve Kaymakamlığımız ile beraber bir iftar programı düzenledik” dedi.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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