Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Geçersiz belgelerle Artuklu Belediyesinden ödeme Artuklu Belediyesi Denetim Raporlarında ‘lokantadan asfalt’ aldığı tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Geçersiz belgelerle Artuklu Belediyesinden ödeme Artuklu Belediyesi Denetim Raporlarında ‘lokantadan asfalt’ aldığı tespit edildi

İHA

Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Geçersiz belgelerle Artuklu Belediyesinden ödeme Artuklu Belediyesi Denetim Raporlarında ‘lokantadan asfalt’ aldığı tespit edildi

Mardin’in Artuklu Belediyesinin 2021 yılı Denetim Raporu’nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ısmarlama ihaleler verdiği, birçok ödemenin usulsüz yapıldığı belirlendi.

AK Parti yönetiminde olan Mardin Artuklu Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporu tamamlandı. 7 kişilik Denetim Komisyonunda oylanan rapor, 4 üyenin “Kabul” oyuyla kesinleşti. Bir üye ise, rapora şerh koydu. 2’si HDP, 3’ü AK Partili, biri bağımsız, biri de kamu görevlisinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Raporunda, çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildi.

“Doğrudan alımlar usulsüz”
Usulsüzlüklerin sıralandığı raporda belediyenin 2021 yılı içinde 281 adet “Doğrudan Temin Yoluyla” alım yaptığı belirlendi. Toplamda 16 milyon 556 bin 529 TL değerindeki alımların “Doğrudan Temin Yoluyla” gerçekleştirildiği tespit edilen raporda, alımların Kamu İhale Kanununda belirtilen yüzde 10 sınırını aşarak, belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 14’lük seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

“Evraklarda yetkili kişilerin imzası eksik”
Birçok ihalede yaklaşık maliyet tutarının belirtilmeden ihale yapıldığı belirlenen raporda, yapılan işler karşılığında oluşan fiyat farklarının hangi gerekçeyle oluştuğu, ödemesinin yapılıp yapılmadığının belirtilmediğine yer verildi. Evraklarda yetkili kişilerin imzalarının eksik olduğu kaydedilen raporda, firmaların ihaleye girmeleri için gerekli evrakların dahi eksik olmasına rağmen ödemelerinin neye göre yapıldığının belirtilmediği tespit edildi. Firmalara yapılan ödemelerin işler tamamlanmadan gerçekleştirildiği raporda, piyasa araştırması yapılmadan mal alımlarının yapıldığı, geçersiz belgelerle ve hak ediş raporları düzenlenmeden ödeme yapıldığı tespit edildi.

“Şirketlere özel ısmarlama ihaleler”
Raporda, Artuklu ilçesi sit alanı içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan cephe istinat duvarları yapım işinin ihalesinin de usulsüz yapıldığı tespit edildi. Maliyeti 705 bin TL olarak belirlenen “davetiye usulü” ile gerçekleştirilen ihale için “Yerinde yapılan incelemede metrajların uygulanan iş metrajından yüksek yazıldığı ve yıkılan istinat duvarından kalan taşların da yeni yapılan istinat duvarlarında kullanıldığı tespit edildiğine yer verildi. İlgili ihale şirketlere özel olarak çıkarılmış ve yaklaşık maliyet tutarı belirtmeden ihale yapılmıştır. Yapılan ihale usulsüz yapılmıştır” denildi.

Kimi firmalara ısmarlama ihalelerle tek kişi üzerinden iş yapıldığına ifade edilen raporda, faturalarla onay belgelerinde yapılan işlerin benzerlik göstermediği, iş adlarının dahi birbirini tutmadığı kaydedildi.

“Lokantadan asfalt alındı”
Temsil ağırlama giderleri adı altında bir lokantaya yapılan ödemenin açıklamasında yol yapımı ve kilit parke döşemesi yapıldığının tespit edildiğine yer verilen raporda işlemin kanunen suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Yine hediyelik alımlarının ise, alakasız şekilde bir elektrik firmasından alındığı ortaya çıktı. Güvenlik hizmet alımının da kanuna uygun olmadığı belirtilen raporda “Artuklu Belediyesi personel AŞ.’ye yapılan güvenlik hizmet alıma işine ait ödemelerde SGK borç yazısı uygun değildir. İlgili güvenlik hizmet alıma işinde SGK borç bilgileri uygunsuz şekilde yapılmıştır” ifade edildi.

“21 milyonluk usulsüz ihale”
AK Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’e ait firmaya verilen 21 milyon 80 bin TL değerindeki ihalede de usulsüzlükler olduğu tespitine yer verilen raporda, hakkediş tutanaklarında sadece işi alan firmanın yetkililerinin imzası olduğu, Artuklu Belediyesi yetkililerinin işin yapıldığı yerde kontrolleri yapmadan ödemeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu işin nerede yapıldığı ve yapılıp yapılmadığı konusunda şüphelere yer verilen raporda, ihale dosyalarında imzası olan yetkili teknik personellerin hiçbirinin imza atmadığına dikkati çekildi. Yine söz konusu iş çerçevesinde yapıldığı öne sürülen menfezlerin nereye yapıldığının da tespit edilmediği belirtildi.

“Meclis üyelerinin firmalarına yaptırıldı”
Mucur dağıtımlarının Meclis üyelerine yapıldığının tutanaklarla tespit edildiğine de dikkat çekilen raporda, “Doğrudan Temin Yoluyla” yapılan birçok alım işinin ise, kanuna aykırı olmasına rağmen Meclis üyelerinin doğrudan ortakları oldukları firmalar ile birinci derece yakınlarına ait firmalardan yapıldığı tespit edildi. Belediye kanununun 28’inci maddesine vurgu yapılan raporda meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremeyecekleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacaklarına yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı yaptık” Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerde vatandaşlarla iftarda bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı ...
Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda tatlı’ olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda ...
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon:1 tutuklama
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon:1 ...
Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava yine ertelendi
YEREL HABERLER 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 ...
Kızıltepe'de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevrildi
YEREL HABERLER Kızıltepe'de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal ...
Nusaybin'de ihtiyaç sahiplerine evlere sıcak yemek servisi
YEREL HABERLER Nusaybin'de ihtiyaç sahiplerine evlere sıcak yemek ...
Mardin’de jandarmadan Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Mardin’de jandarmadan Kızılay’a kan bağışı
Mardin’de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu
YEREL HABERLER Mardin’de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu
Ramazan ayının vazgeçilmezi reyhan şerbetine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmezi reyhan şerbetine yoğun ...
Mardin’de çocuk parkı ateşe verildi
YEREL HABERLER Mardin’de çocuk parkı ateşe verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.