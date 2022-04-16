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Mardin´de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı

DHA

Mardin´de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı


NEZİR GÜNEŞ / MARDİN, (DHA) Mardin'de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışmaları 4 kategoride 42 takımdan 200 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci Kademe yarışması Mardin´de gerçekleştirildi. Artuklu ilçesinde oluşturulan 2 kilometrelik parkurda 4 kategoride 42 takımdan 200 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye´yi temsil eden Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir, Salih Korkmaz, Abdulselam İmuk ve Mert Atlı´nın da aralarında bulunduğu sporcuların kıyasıya yarışmaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. 16 yaş kategorisi kızlarda Şerife Berra Güven, erkeklerde Ensar Bilir, 18 yaş kadınlarda Tülin Ek, erkeklerde Şeyhmus Çapat, 20 yaş kadınlarda Şükran Ayaz, erkeklerde Mazlum Demir ile büyük kadınlarda Ayşe Tekdal ve büyük erkeklerde Abdulselam İmük birinci oldu.
"200 SPORCUYU KENTTE AĞIRLAMAKTAN VE GÜZEL BİR ETKİNLİĞE DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"
Burada konuşan Vali Mahmut Demirtaş, gerçekleşen yarışmada 200 sporcuyu kentte ağırlamaktan ve güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Demirtaş, "Öncelikle hepinize yarışmalarda başarılar diliyorum. Buraya gelip katılan yaklaşık 240 sporcumuz var. 42 kulüpten arkadaşlarımız geldi, onları tebrik ediyorum. Tabi Türkiye Atletizm Federasyonun faaliyet takvimine baktığımızda iki kademeli olarak düşündükleri bu müsabakanın birinci kademesini Mardin'de düzenlediler. Yarışmacılarımız hakikaten kazasız belasız çok şükür sağlıklı bir şekilde parkurlarını tamamladılar. Yarışmada başarı gösteren kardeşlerimizi, ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarınız ve çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam eder" dedi.
Dereceye girenlere madalya ve ödülleri Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve davetliler tarafından verildi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Necmettin Nas, Federasyon ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Havadan Mardin kent merkezi 
Sporcuların yarışması
Yarışmadan detaylar
Vali Mahmut Demirtaş'ın açıklaması
Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-04-16 18:01:48

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