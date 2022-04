Mardin Valisi Demirtaş, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Vali Demirtaş’ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, yetim, öksüz çocuklar ile aileler katıldı.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle birebir ilgilenip sohbet etti, hatırlarını ve bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorarak bir süre sohbet etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, çocuklara kitap ile çeşitli hediyeler verdi.

Kur'an Kerim tilaveti ve dua eşliğinde başlayan programda konuşan Vali Demirtaş, 15 gündür iftar programları düzenlendiklerini ancak bugünkü iftarın çok farklı ve önemli olduğunu belirterek, “Rabbimizin bizlere kutlu emaneti olan çocuklarımızı; suç örgütlerinin, organ mafyasının, fuhşun, dilenci şebekelerinin ve uyuşturucunun kucağına terk edemeyiz. Dolayısıyla onları el üstünde tutmak, onları koruyup kollamak, tüm ihtiyaçlarını gidermek ve onları hayata bağlamak temel önceliğimiz olmalıdır” dedi.



“Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz”

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yetimlere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Demirtaş, “Tüm dezavantajlı kesimlere yönelik gerçekleştirdiğimiz pozitif ayrımcılığı, öksüz ve yetim kardeşlerimiz özelinde de hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ediyor; onların en ufak bir gönül burukluğuna sebebiyet vermemek için tüm hassasiyetle kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Her zaman mazlumun, yetimin, öksüzün, yolda kalanın, zorda olanın dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine bakmadan yardım elini uzatacaklarının altını çizen Demirtaş, “Öte yandan devletimizin ve milletimizin sadece kendi ülkemizde değil dünyanın diğer coğrafyalarında da çeşitli nedenlerle yersiz, yurtsuz, öksüz ve yetim kalanlara el uzattığını hatırlatmakta yarar görüyorum. Öncesinde Irakta, on yılı aşkın süredir yanı başımızda cereyan eden Suriye’deki insanlık dramından etkilenenlere el uzattık, uzatmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde bugün Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın en ağır faturasını ödeyen sivillere de devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla gıda ve giyim başta olmak üzere çeşitli alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



“Akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceğiz”

Akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceklerini vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

“Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın diğer beldelerinde akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceğiz. Hazreti İbrahim’in atıldığı ateşe su taşıyan karınca misali, safımızı doğruluktan, dürüstlükten, haktan ve adaletten yana tutacak; her sebeple insanı merkeze alan ve ona değer veren çalışmaların içerisinde olacağız. Bu vesileyle kapılarımızın 7 gün 24 saat öksüz ve yetimlerimizin dertlerine derman olmak için açık olduğunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum.”

Program İftar yemeği il Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan yemek duasının ardından çocuklar için düzenlenen etkinliklerle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.