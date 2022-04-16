Mardin Valisi Demirtaş, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı

İHA

Mardin Valisi Demirtaş, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Vali Demirtaş’ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, yetim, öksüz çocuklar ile aileler katıldı.
Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle birebir ilgilenip sohbet etti, hatırlarını ve bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorarak bir süre sohbet etti.
Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, çocuklara kitap ile çeşitli hediyeler verdi.
Kur'an Kerim tilaveti ve dua eşliğinde başlayan programda konuşan Vali Demirtaş, 15 gündür iftar programları düzenlendiklerini ancak bugünkü iftarın çok farklı ve önemli olduğunu belirterek, “Rabbimizin bizlere kutlu emaneti olan çocuklarımızı; suç örgütlerinin, organ mafyasının, fuhşun, dilenci şebekelerinin ve uyuşturucunun kucağına terk edemeyiz. Dolayısıyla onları el üstünde tutmak, onları koruyup kollamak, tüm ihtiyaçlarını gidermek ve onları hayata bağlamak temel önceliğimiz olmalıdır” dedi.

“Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz”
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yetimlere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Demirtaş, “Tüm dezavantajlı kesimlere yönelik gerçekleştirdiğimiz pozitif ayrımcılığı, öksüz ve yetim kardeşlerimiz özelinde de hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ediyor; onların en ufak bir gönül burukluğuna sebebiyet vermemek için tüm hassasiyetle kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.
Her zaman mazlumun, yetimin, öksüzün, yolda kalanın, zorda olanın dinine, diline, ırkına, mezhebine, meşrebine bakmadan yardım elini uzatacaklarının altını çizen Demirtaş, “Öte yandan devletimizin ve milletimizin sadece kendi ülkemizde değil dünyanın diğer coğrafyalarında da çeşitli nedenlerle yersiz, yurtsuz, öksüz ve yetim kalanlara el uzattığını hatırlatmakta yarar görüyorum. Öncesinde Irakta, on yılı aşkın süredir yanı başımızda cereyan eden Suriye’deki insanlık dramından etkilenenlere el uzattık, uzatmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde bugün Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın en ağır faturasını ödeyen sivillere de devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla gıda ve giyim başta olmak üzere çeşitli alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceğiz”
Akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceklerini vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:
“Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın diğer beldelerinde akan kanın ve gözyaşının durması için gayret etmeye devam edeceğiz. Hazreti İbrahim’in atıldığı ateşe su taşıyan karınca misali, safımızı doğruluktan, dürüstlükten, haktan ve adaletten yana tutacak; her sebeple insanı merkeze alan ve ona değer veren çalışmaların içerisinde olacağız. Bu vesileyle kapılarımızın 7 gün 24 saat öksüz ve yetimlerimizin dertlerine derman olmak için açık olduğunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum.”
Program İftar yemeği il Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan yemek duasının ardından çocuklar için düzenlenen etkinliklerle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin´de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Mardin´de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci ...
Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1’inci kademesi Mardin’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1’inci ...
Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Geçersiz belgelerle Artuklu Belediyesinden ödeme Artuklu Belediyesi Denetim Raporlarında ‘lokantadan asfalt’ aldığı tespit edildi
YEREL HABERLER Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim ...
Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı yaptık” Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerde vatandaşlarla iftarda bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı ...
Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda tatlı’ olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda ...
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon:1 tutuklama
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon:1 ...
Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava yine ertelendi
YEREL HABERLER 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 ...
Kızıltepe'de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevrildi
YEREL HABERLER Kızıltepe'de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal ...
Nusaybin'de ihtiyaç sahiplerine evlere sıcak yemek servisi
YEREL HABERLER Nusaybin'de ihtiyaç sahiplerine evlere sıcak yemek ...
Mardin’de jandarmadan Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Mardin’de jandarmadan Kızılay’a kan bağışı
Mardin’de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu
YEREL HABERLER Mardin’de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.