Mardin'de alışveriş merkezinde Ramazan ayı şenlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de alışveriş merkezinde Ramazan ayı şenlikleri

İHA

Mardin'de alışveriş merkezinde Ramazan ayı şenlikleri

Mardin'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Mardian Mall, ziyaretçileri için Ramazan şenlikleri düzenlemeye başladı.
Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde Ramazan şenlikleri devam ediyor. Ziyaretçileri keyifli anlar yaşamaları için şenlikte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, meddah gösterileri, skeçler, orta oyunları, HacivatKaragöz perde oyunları ile Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını belirtti. Bolluk, bereket ve dayanışma ayı olan Ramazan boyunca kuracakları gönül sofralarına bütün Mardin'i beklediklerini söyleyen Yıldızhan, "Mardian Mall, keyifle zaman geçirip, sizi geçmişe götürecek ramazan ayı geleneklerini ve coşkusunu, aileniz, dostlarınız ve sevdiklerinizle beraber paylaşmaya davet ediyor. AVM‘nin küçük ziyaretçileri, sahneye alınarak, interaktif bir şov gerçekleşecek. Yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimini elde etme fırsata yakalayacak olan küçük ziyaretçiler, keyif dolu anlar yaşayacak. Bayramın birinci gününe kadar devam edecek olan Ramazan etkinlikleri, saat 20.00’de başlayarak 21.30’a kadar devam ediyor. Eski Ramazanların unutulmaz eğlencelerini ziyaretçilerine sunan Mardian Mall Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun komik ama bir o kadar da huysuz tiplemeleri Hacivat ve Karagöz konuk oluyor. Meddah gösterileri, fasıl dinletisi, gölge oyunları, çocuklar için eğitici atölyeler ve yöresel lezzetler sokağı ile vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatan Ramazan şenlikleri, Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de kalp sağlığı için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Mardin’de kalp sağlığı için pedal çevirdiler
Mardin Valisi Demirtaş, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, yetim ve öksüz çocuklarla ...
Mardin´de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci kademe yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Mardin´de Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş Ligi 1'inci ...
Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1’inci kademesi Mardin’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1’inci ...
Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Geçersiz belgelerle Artuklu Belediyesinden ödeme Artuklu Belediyesi Denetim Raporlarında ‘lokantadan asfalt’ aldığı tespit edildi
YEREL HABERLER Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim ...
Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı yaptık” Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerde vatandaşlarla iftarda bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “Yaklaşık 900 bin aşı ...
Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda tatlı’ olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de Osmanlı geleneği ‘askıda ekmek’, ‘askıda ...
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon:1 tutuklama
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon:1 ...
Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kızıltepe'de Dursun Ali Erzincanlı rüzgarı esti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.