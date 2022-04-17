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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı

İHA

Mardin’de sokak hayvanları için doğal yaşam alanı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sokak hayvanları için çalışmaların hızla sürdüğü doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.
Hayvan dostu bir belediye olarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayvanlarının hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğu bölgede doğal yaşam alanı inşa ediyor. Sokak hayvanlarının, yaşamlarını doğal ortamlarına yakın sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiği alanda incelemeler yapan Vali Demirtaş, Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 268 dekar üzerinde oluşturulacak doğal yaşam alanın 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla gözleneceğini belirten Vali Demirtaş, Rehabilitasyon Merkezi Merkezi'nde tedavi görmüş ve sokağa bırakılamayacak durumdaki hayvanların bu alana alınacağını ifade etti.
Hayvanları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla alanın çitlerle kapatılarak kontrollü giriş çıkışların sağlanacağını dile getiren Vali Demirtaş, “Bizlere emanet olan can dostlarımıza konforlu bir doğal yaşam alanı sunmak için çalışmalarımız durmaksızın devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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