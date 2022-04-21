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Ezidiler 40 yıl sonra Mardin'de buluşup, 'Çarşema Sor Bayramı'nı kutladı

DHA

Ezidiler 40 yıl sonra Mardin'de buluşup, 'Çarşema Sor Bayramı'nı kutladı


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin),(DHA)AVRUPA'ya göç eden Ezidiler, 40 yıl sonra döndükleri Mardin'de kutsal bayramları 'Çarşema Sor'u kutladı. Bayram etkinliğine katılmak için Türkiye'ye gelen Ezidiler, renkli kıyafetler giyerek halay çekti.
Ezidiler, 'ilkbaharın başlangıç günü' olarak kabul edilen 'Çarşema Sor Bayramı'nı, her yıl nisan ayının çarşamba günü kutluyor. 40 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı ve Ezidiler kutsal bayramları için Türkiye'de buluştu. Çeşitli nedenlerle Türkiye'den Avrupa'ya göç eden Ezidiler, bu yıl Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çayırlı Mahallesi'nde bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Kutlamaya İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız ile çok sayıda Müslüman ve Süryani vatandaş da katıldı.
Köydeki sosyal tesiste kutlanan bayram etkinliğinde kurulan masalara meyve, sütlaç, şeker, çörek ve boyalı yumurtalar bırakıldı. Baharı simgeleyen yumurtalar tokuşturuldu. Renkli kıyafetler giyen Ezidiler, ayrıca halay çekerek bayram coşkusu yaşadı.
'EZİDİ VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİK'
İlçenin farklı dinlere ev sahipliğini yaptığını dile getiren Kaymakam Ahmet Solmaz, "Ezidi vatandaşlarımızın 'Çarşema Sor Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Bizler için de güzel duygular ve hisler uyandıran bir gün. Farklılıklar içerisinde insanların değerli gördükleri gününü beraberce kutlamak, birlik, beraberliğimizi daim etmek açısından önem teşkil ediyor. Ezidi vatandaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik" dedi. Çayırlı köyü muhtarı Mahmut Çakmak da "Dünyanın neresinde olursak olalım bayramımız aynı heyecanla kutluyoruz. Tüm Ezidiler bu bayramı kutluyor. Biz de köyümüzde bayramımız kutladık" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-04-21 11:46:06

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