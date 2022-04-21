Mardin’de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü alev alarak yandı. Yolcular, şoför tarafından tahliye edilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi’nde seyir halinde olan halk otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü güvenli bir şekilde sağa çekerek 25 yolcusunu tahliye etti.

Yolcuların inmesiyle yangın alev alarak otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular herhangi bir zarar görmezken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.