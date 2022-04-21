Mardin'de seyir halindeki halk otobüsünde yangın

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde yolcu bulunan seyir halindeki halk otobüsü, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-04-21 17:52:59



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