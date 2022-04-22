Mardin'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip, engellenmesine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak´taki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraf ve bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-04-22 00:04:02



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