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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin’de düzenlenen Rafting Okul Sporları yarışı başladı

İHA

Nusaybin’de düzenlenen Rafting Okul Sporları yarışı başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen Okul Sporları 3. Bölge Rafting Müsabakaları başladı. Şampiyona startını veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, rafting botunda yarışa katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu işbirliğinde Nusaybin Çağ Çağ Barajı'nda düzenlenen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 18 takım yarıştı. Yarışma öncesi düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler halkoyunu gösterisi yaptı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin 4 mevsim, 7 iklimin yaşandığı eşsiz coğrafyalardan biri olduğunu, ülkenin bu özelliğinin beraberinde doğa sporlarının her çeşidinin gerçekleştirilmesine imkan sağladığını söyledi. Ülkede rafting sporunun yaygınlaştırılması için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Demirtaş, Nusaybin'de gerçekleştirilen rafting yarışmasını çok önemsediğini kaydetti.
Kentte güzellik, huzur ve emniyeti artıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Demirtaş, "Kentimizde rafting sporunun gelişip yaygınlaşması için valilik ve büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteği sağlayacağız. Sağlayacağımız desteklerle raftingde hem ülkemizde hem de dünyada isimlerini liste başında yazdıracak başarılı sporcularımız çıkacaktır. Hamdolsun bugün Mardin ve Nusaybin terör ve benzeri illegal hususlarla anılmıyor, rafting müsabakalarıyla anılıyor. Mardinli gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız da bunu istiyor" şeklinde konuştu.

TRF Başkanı Fikret Yardımcı: "Kardeşliğin merkezi Nusaybin'den dünyaya selam vereceğiz"
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Nusaybin'de raftingi geliştirerek sportif amaçlı turizmi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Federasyon olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını kaydeden Yardımcı, "Doğu ve Güneydoğu illerimizde kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde boşalan sahayı rafting sporuyla doldurmak adına buradayız. Buralardaki çocuklarımıza dokunurken rafting botunun içini sevgiyle doldurduk. Biz gençlerimizle beraber olursak sahadaki kuzularımızı dağdaki çakallara kaptırmamak adına inadına mücadeleye devam edeceğiz. Buraya inanılmaz bir şekilde turizm akımı var. Buraları dünya organizasyonu yapılacak bir şekilde hazırlayacağız. Kardeşliğin, dostluğun merkezi Nusaybin'den dünyaya selam vereceğiz" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra rafting müsabakalarının startı verildi. Vali Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, rafting botlarına binerek turnuvanın açılışını gerçekleştirdi. Protokolün yer aldığı botlar kıyasıya yarıştı.
Yarışmalar, Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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