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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de Paskalya Bayramı kutlandı

İHA

Mardin'de Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Mardin'de Paskalya Bayramı kutlandı

Mardin'de Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Paskalya Bayramı, Süryaniler tarafından Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. MardinDiyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi. İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kilise bahçesinde Süryanilerin bayramını kutladı.
Paskalya Bayramı'nı tebrik eden Vali Demirtaş, “Bütün Süryani kardeşlerimizin Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. 2 yıldan beri pandemiden dolayı bu bayramlar yapılmıyordu. Bizler de yapamıyorduk, onlar da yapamıyordu. Çok şükür pandemi günlerini geride bıraktık. Bugün inşallah huzur içerisinde Süryani kardeşlerimizin bayramlarını yaptıklarını gördük. Bayramlarını tebrik etmek için geldik. İnşallah Mardin bir huzur kenti ve emniyetli bir kent. Bu huzur kenti içerisinde Süryani kardeşlerimiz de huzur içerisinde bayramlarını yapıp hayatlarını idame ettiriyorlar. Bizler zaten kardeş gibiyiz, bir arada hoşgörü içerisinde yaşıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Farklı dinlerin, dillerin, kültürlerin huzur içerisinde yaşamış olduğu Mardin’imizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra inşallah bu bayramları huzur içerisinde birlikte yaşayacağız. Ben herkesin Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Onlara sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.
MardinDiyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise, 23 yıldır pandeminden dolayı doğru dürüst bayram yapamadıklarını anımsattı. Hristiyan ve Müslüman bayramlarının bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Özmen, "Bizler için, Mardin için, insanlarımız için özellikle valimizin bizimle hazır bulunması gerçekten bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Mardin dinleri, dilleri, kültürleri ile çok önemli bir şehrimizdir. Mardin insanlarıyla, dinleriyle güzelleşir ve bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Bugün bizimle aramızda bulunan valimiz başta olmak üzere Mardin ilimizin değerli yöneticilerine hoş geldiniz diyoruz. Allah bu bayramı ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyaya barışın, huzurun ve bütün güzelliklerin vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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