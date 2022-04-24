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Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilk defa yapılan Rafting Okul Sporları Şampiyonası sona erdi.

Nusaybin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilk defa yapılan Rafting Okul Sporları Şampiyonası sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde Rafting Okul Sporları Şampiyonası 3. bölge gençler kategorisi grup müsabakaları tamamlandı.
Nusaybin ilçesindeki Çağ Çağ Barajı'nda düzenlenen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 18 takım yarıştı.
Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Hakkâri, Şırnak, Rize ve Van'dan 100 sporcunun mücadele ettiği yarışmaların sonunda karma kategorisinde Hakkari Spor Lisesi, kızlar kategorisinde Hakkari Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi, erkekler kategorisinde ise Rize Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları şampiyon oldu.
Yarışma sonrası madalya ve ödül töreni düzenledi. Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz burada yaptığı konuşmada, gruplarını dereceyle tamamlayıp Türkiye Şampiyonasına gidecek takımlara başarılar dileklerinde bulundu. Tatlısöz, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş öncülüğünde Huzur ve Barış kenti Mardin'in ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliğini yaptığını söyledi. Tatlısöz, Raftin yarışmasında emeği geçenleri tebrik etti.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise Nusaybin'in çok yakın bir tarihe kadar maalesef kan, gözyaşı ve terör haberleri ile anılan bir ilçe olduğunu hatırlattı. Kayabaşı şöyle konuştu:
"Ancak güvenlik kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi ile sivil, asker, polis ve jandarma eşgüdümü ile birlikte terörü bu topraklardan sonsuza kadar sildik. Allah'ın izniyle terörden temizlediğimiz bu ilçemizi bugün sporla, sanatla, kültürel etkinliklerle anılması bizler için bir gurur vesilesidir. Ben inanıyorum ki hayat her geçen gün normale döndükçe, Nusaybin'i çok daha güzel günler bekliyor. Devletimizin sıcak yüzü, devletin hizmeti bu aziz milletin emrindedir. Allah'ın izniyle sadece raftingde değil basketbolda, futbolda, masa tenisinde aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm Spor dallarında inanıyorum ki yavrularımız milli takıma sporcu çıkaracaktır. İnşallah başarılarımız daim olur. İlçemize gelen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da Nusaybin'de çok güzel bir şampiyona icra ettiklerini belirtti. Şampiyona ve etkinlikle hedeflerinin yerini bulduğunu ifade eden Yardımcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalarla bölgemiz terörden temizleniyor. Bizler de şehirlerimizde sportif etkinliklerle gençlerimizi spora, sanata ve kültürel etkinliklerle buluşturuyoruz. Biz denizimizle, dağımızla ovamızla Çanakkale'den beri bu memleketi adım adım birlikte inşa ettik. Kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir" şeklinde konuştu.
Konuşmalardan sonra yapılan ödül töreninde dereceye giren takımlara Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Kayabaşı, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik madalya ve katılım belgesi verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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