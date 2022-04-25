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Ramazan ayında Mardin’de Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Ulu Cami'de ziyarete açılan Hz. Muhammed'in (sav) Sakalı Şerif'i vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Ramazan ayında Mardin’de Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Mardin’in Artuklu ilçesindeki Ulu Cami’de ziyarete açılan Hz. Muhammed’in (sav) Sakalı Şerif'i vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.
Hazreti Muhammed’e (SAV) ait olan Sakalı Şeriflerden biri Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de sergileniyor. Burada bulunan Sakalı Şerif, Sultan Abdülhamit Han tarafından Mardin’in tanınan ailelerinden Pamukçu ailesine hediye edildiği söyleniyor. Pamukçu ailesinin ise vatandaşların ziyaret etmesi için Sakalı Şerif’i Ulu Cami’ye hediye edildiği rivayet ediliyor. Ramazan ayı münasebeti ile Sakalı Şerif, yerli ve yabancılar tarafından görmeye gidilerek dua ediliyor.
Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, 2006 yılına kadar Sakalı Şerif’i sadece Kadir Gecesi'nden bayram sabahına kadar ziyarete açtıklarını, daha sonrasında ise 365 gün açtıklarını belirtti. Işık, “Ancak 2006 yılından sonra taş ustası rahmetli Yusuf Kıdır, tarafından Ulu Cami'nin kıble tarafına güzel bir şekilde taş işçiliği ile yerleştirilmiş. O günden bugüne halkımızın ziyaretine açık halde bulunuyor. Cami açık olduğu müddetçe vatandaşlarımız Sakalı Şerif ziyaretinde bulunuyorlar. Ramazan ayının bereketi ile teravihler, mukabeleler ile namaza ilgi daha fazla olduğu için Sakalı Şerif'e de ilgi artıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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