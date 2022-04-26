Mardin’de hastanelerde 40 Covid-19 hastası kaldı Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın: “Yoğun bakımlarımızı kapattık”

Mardin'de korona virüs vakalarında her geçen gün hasta sayısı düşüyor. Kent genelinde tedavi altında olan sadece 40 hasta kaldı.

İki yıldan fazladır Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini kaybetmesiyle vakalar gitgide düşmeye başladı. Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, kentte sadece 40 hastanın tedavi görmekte olduğunu söyledi. Son günlerde günlük vaka sayısının 10’un altına düştüğünü bildiren Adın, “Birkaç vaka şeklinde seyretmekte. Test pozitifliğimiz oldukça düşük seviyede gitmekte. Ramazan sebebiyle aşılama çalışmalarında bir yavaşlama olmakla birlikte aşılama çalışmaları hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde hala devam etmektedir. Yoğun bakımlarımızı kapattık çok şükür. Servislerimizde tek tük hasta kaldı. İl genelinde sadece 15 tane hastamız var ayaktan takip edilen ve toplam 40 tane hastamız var. Covid salgını ile ilgili süreç gitgide iyi gitmektedir. Umarım en kısa zamanda bu salgın belasından Mardin olarak tamamen kurtulmuş olacağız” dedi.



“Ülke geneline göre en düşük vaka sayısı ile seyreden ilerden bir tanesiyiz”

Burada yoğun aşılama yapılmış olmasının öneminin çok büyük olduğunu aktaran Adın, “Bilhassa kronik hastalığı olan hastalarımız ileri yaş bireylerimizin eksik aşılarını tamamlaması, hiç aşı olmadıysa da mutlaka en kısa zamanda aşılanmasına öneriyoruz. Havaların ısınması ile birlikte biraz açık havanın da etkisiyle insanların birbirine bulaştırma potansiyeli her ne kadar azalmış olsa bile kapalı alanlarda bulaş riski tekrar devam etmektedir. Okul, toplu taşıma gibi yerlerde yine mesafeye dikkat edilmesini öneriyoruz. Bir hasta bile bütün ile kısa bir sürede ulaştırabilecek düzeyde hastalık potansiyeli taşımaktadır. Esasında burada yapılabilecek şeylerden en önemlisi evvela aşılanma. Mikrop ile karşılaşıldığı durumda hastalanma ihtimalini düşüreceği için aşılanma bir tedbir. Ancak ikinci sırada eğer bireysel olarak bir faktörleri taşıyorsak, aşının tutmamış olma ihtimaline ve yeterince korumamış olma ihtimaline karşı riskli davranışlardan kaçınmak, kalabalık ortamlarda mümkünse bulunmamak, taziye, düğün gibi ortamlarda mümkünse açık havada oturmak veyahut da hiç oturmamak gerekir. Örneğin telefonla tebriğini, başsağlığını yerine getirmek uygun olacaktır diye değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

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