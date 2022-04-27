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Akaryakıt istasyonunda minibüse yıldırım düştü; o anlar kamerada

DHA

Akaryakıt istasyonunda minibüse yıldırım düştü; o anlar kamerada


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde dün gece etkili olan sağanak sırasında akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüse yıldırım düştü. Minibüs hasar görürken, yıldırım düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Derik ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte, Kale Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki 47 H 1201 plakalı yolcu minibüsüne yıldırım düştü. Minibüs hasar görürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunu çalışanları ise kısa süreli panik yaşadı. 
Sağanakla birlikte akaryakıt istasyonuna sığınan Diyar Aydemir, "Bir patlama sesi duyduk. Yağmurun yağmasıyla birlikte şimşek çaktı. O sesle dışarıya fırladım. Bir baktım arabanın tavanı, camı ikiye bölünmüş. Çok şiddetli bir ses çıktı. İçeride ben ile arkadaşım oturuyorduk. Geldik arabanın tavanına baktık. Sahibini telefonla aradık içeriye girdik. Araç berbat durumdaydı. Allah korusun yıldırım benzinliğe çarpmadı. Benzinliğe çarpsaydı, büyük bir patlama olacaktı çok şükür fazla bir şey olmadı" dedi.
İstasyon çalışanı Sedat Yusufoğlu da (23), sesle beraber dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Gördüğünüz gibi camlar patlamış, sesle beraber dışarı çıktık. Arabanın sahibini çağırdık, gelip kontrol etti. Patlamanın sesiyle o korkudan petrolde patlama oldu sandık. Allah korudu, petrole gelmedi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2022-04-27 13:11:14

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