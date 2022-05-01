Mardin’de Trabzonspor’un şampiyonluğu coşku ile kutlandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu coşku ile kutladı.

Trabzonspor’un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunu Trabzonspor’un Antalyaspor karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor taraftarı maçın son düdüğüyle Kızıltepe Meydanında şampiyonluğu kutlayarak tur attı. Bordomavili taraftarlardan Ercan İmamoğlu, yıllardır bu anı beklediğini ve gurur duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, "Ben şu an dünyada değilim, ağladım sevinçten gözyaşları döktüm. Gözyaşlarım kuru en çok oğluma sevindim. 2011'de yeni doğmuştu, kutlayamamıştık şu anda şenliklerle kutlayacağız" dedi.

Taraftarlardan Ramazan Aydın, sesinin kısıldığını belirterek çok heyecanlı olduğunu aktardı. Aydın, "Yıllardır şampiyonluğu bekliyoruz sesim kısıldı, bu duygu anlatılamaz. Mardin’de kutladık arkadaşlarla çok heyecanlıyım ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç taraftar Zeyden Aydın ise maçın gergin geçtiğini son dakikalarda taraftarların sahaya inmesine rağmen maçı kazandıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.