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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş güvenlik güçleri ile bayramlaştı

İHA

Vali Demirtaş güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş itfaiye, jandarma, polis ve şehit yakınları ile bayramlaştı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 70'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte jandarma, emniyet, itfaiye personelleri ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Bayram dolayısıyla kurumları dolaştıklarını söyleyen Vali Demirtaş, "Şehitliğimizi gezdik ve şehit ailelerimizi de inşallah biraz sonra ziyaret edeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Emniyetimizi, jandarmamızı ziyaret ettik. Oradaki arkadaşlarımızla bayramlaştık. Bu memleketimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin dayanışmamızın en güzel günlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah Ramazan bayramında da memleketimizde birlik ve beraberliğin dayanışmanın artacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızın özellikle Mardinli hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin. Emniyetimizle, jandarmamız güvenlik kuvvetlerimiz herkes görevinin başında özellikle trafik kontrollerimizi en hızlı şekilde yapıyoruz. İnşallah hiç kimsenin ağzının tadının bozulmayacağı bir bayram diliyorum" dedi.

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