Mardinli öğretmen Özsoy, bayramda çocukların yüzlerini güldürdü

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Mardin'de bir öğretmen gönüllü yardım ekibi ile Ramazan bayramında çocukların yüzünü güldürdü.

Gönüllü olarak gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile adından söz ettiren Beden Eğitimi Öğretmeni Diyar Özsoy, Ramazan bayramında köyde yaşayan çocukların yüreğine dokundu. Özsoy, gönüllü yardım ekibi ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde köylerde yaşayan çocuklara 2'inci bir bayram sevinci yaşattı. Özsoy, Nusaybin'in kırsal 7 köyünde yaklaşık olarak 100'den fazla çocuğa ayakkabı, pantolon ve tişört alınmasına vesile oldu. Bayramlıklarını alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklar Özsoy ve ekibine teşekkür etti.

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