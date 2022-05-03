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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş: “Mardin bir huzur ve güven kenti oldu”

İHA

Mardin Valisi Demirtaş: “Mardin bir huzur ve güven kenti oldu”

Mardin Valiliğince, Ramazan bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.
Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, beraberindekilerle konukları karşıladı. Vali Demirtaş, daha sonra programına iştirak eden protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları tek tek gezerek bayramlaşıp bir süre sohbet etti. Vali Demirtaş, programda yaptığı açıklamada, pandemi sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlarla ilk bayramlaşma olduğunu belirterek vatandaşların rahat bir nefes aldığını ve bugünleri özlediğini söyledi. Bayramın huzur içerisinde geçtiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Bir taraftan pandeminin kalkması bir taraftan özellikle terör örgütlerine karşı kırsal kesimde yapılan operasyonlardan çok ciddi anlamda sonuç alınmasıyla Mardin bir huzur ve güven kenti oldu. Çok şükür bayramımız huzur içerisinde geçiyor. Tüm trafik tedbirlerimizi aldık” dedi.
Farklı inançlara mensup vatandaşların da bayramlaşma törenine katılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, “10 gün önce Hristiyan vatandaşlarımızın bayramı vardı biz onların bayramını tebrik etmiştik. Bugünde onlar iadeyi ziyaret bulundular. Mardin bir hoşgörü şehri olmasından dolayı bayramlar hep bu şekilde gelmiş bu şekilde de gidecektir. İnşallah bunu en güzel şekilde koruyacağız” diye konuştu.
Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MardinDiyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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