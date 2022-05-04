Mardin’de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı

İHA

Mardin’de tarihi mekanlar, caddeler ve meydan doldu taştı

Tarihi dokusu, açık hava kent müzesi görünümü ile turistlerin gözdesi halinde olan Mardin’de bayram dolayısıyla adete turist izdihamı yaşandı. Oteller doldu, tarihi mekanlarda, lokantalarda kuyruk oluştu.
Ramazan bayramı dolayısıyla Mardin turist akınına uğradı. Tarihi şehri görmek isteyenlerin kısa süreli tatil planının merkezi olan Mardin’de bayramın ilk günü sabah saatlerinde sakinlik olsa da öğle saatlerinde doğru adeta izdiham yaşandı. Bayramın ikinci günü de aynı şekilde devam ederken, izdiham üçüncü günde de devam ediyor. Tarihi şehri görüp gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler otelleri doldurdu, lokantalar ve tarihi mekanlarda kuyruk oluşturdu.
Tarihi Birinci Cadde üzerindeki trafik Yenişehir merkezine kadar uzandı. Esnaf çifte bayram yaşarken, şehirde devam eden kalabalık nedeniyle yürümek de bir hayli zorlaştı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl turistlerin yoğun şekilde kenti görmeye geldiğini belirtirken doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Demirtaş, "Şu an doluluk oranının yüzde 100 olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gece vakti özellikle Birinci Caddeyi dolaştım esnafımızın yüzü gülüyor. Esnafımız durumdan çok memnun. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağız" dedi.
Yaşanan turist yoğunluğundan tarihi Kasımiye Medresesine ziyaretçileri sırayla almak zorunda kaldıklarını belirten Kasımiye Medresesi Koordinatörü ve turist rehberi Can Aktaş, “Gerçekten insanlar pandemi döneminde çok sıkılmış bunu anlayabiliyoruz. Buradaki ziyaretçi sayısı çok fazla yükseldi. Yani geçen haftalara göre 10 katlık artış görüyoruz. Hem Mardin çevresinde hem Kasımiye Medresesi içerisinde. Artık misafirleri sırayla almaya başladık. Buranın yerlileri çok iyi bilirler buraya çok rahat girilen bir yerdi. Ama gerçekten Mardin turizmi çok ileri bir safhaya gelmiş vaziyette. Şu an çok aşırı bir ziyaretçi akınına uğruyor” diye konuştu.
Turistlerin Mardin’e olan ilgisinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren esnaf ise alışverişin çok iyi olduğunu ifade ederek çifte bayram yaşadıklarını kaydetti.
Ailesiyle beraber bayram tatilini fırsat görerek İstanbul’dan Mardin’i ziyaret gelen şehre olan hayranlığını aktararak turistleri şehre davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Valisi Demirtaş: “Mardin bir huzur ve güven kenti oldu”
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “Mardin bir huzur ve güven ...
Yarım asrı geride bırakanlar bayram kartlarına özlem duyuyor
YEREL HABERLER Yarım asrı geride bırakanlar bayram kartlarına özlem ...
Mardin Valisi Demirtaş 1040 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş 1040 rakımlı tepede güvenlik ...
Uzmanlar uyarıyor: Bayramda öğünlere azar azar başlayın İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa İlğan: "Bayram, Ramazan ayı ile normal beslenme arasındaki geçiş olmalı"
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: Bayramda öğünlere azar azar ...
Mardinli öğretmen Özsoy, bayramda çocukların yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER Mardinli öğretmen Özsoy, bayramda çocukların ...
Vali Demirtaş güvenlik güçleri ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş güvenlik güçleri ile bayramlaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.