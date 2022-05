Hereke halısının son iki ustası zamana direniyor

Mardin'in Artuklu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, ellerinde Hereke halısının son iki ustası olduğunu ve merkez ilçelerde işi yapacak gençlere ulaşamadıklarını söyledi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde halıcılık mesleği yok olmak üzere. El dokuması olan Hereke halıları, satış maliyetinin yüksek olması ile pazarda alıcı bulamıyor. Mesleği öğrenmek isteyen öğrencilerin olmaması ise kursların azalmasına ve mesleğin yok olmasına yol açtı.

İlçede yapımı devam eden dört halı tezgâhının olduğunu söyleyen Artuklu Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete, 4 adet halının işlendiğini ifade etti. İlçede halı işleme işinin eskiye nazaran bayağı düştüğünü aktaran Çete, “Şu an burada bu işi yapan son 2 hocamız diyebiliriz. Açıkçası bu işi canlı tutabilmek adına ticari faaliyet haline getirip kâr etmeye çalışıyoruz. Kar edelim ki sonraki ürünlerimize hammadde bulabilelim istiyoruz. Ama elimizdeki mevcut büyük halılarımızı maalesef pazara sunamadığımız ve alıcı bulamadığımız için şu an küçük minyatür halılar üzerinde çalışmaya başladık. Minyatür halılarda kazanç elde edip bir sonraki kurslarda malzeme bulabilmek adına bu ürünlerin satışını gerçekleştireceğiz. Bu mesleğin ölmesi içimizi yakıyor. Mesleği devam ettirebilmek adına hocalarımıza her türlü desteği sunmaya özen gösteriyoruz. Özellikle bu işi merkez ilçemizde yapacak gençlere ulaşamıyoruz. Ama köylerde az da olsa bu işi yapmak isteyen gençler var. Köylerde bu kursları açmamızın nedeni de onlara bir meslek edindirip istihdam alanı oluşturabilmek. 3 metrekare el dokuma Hereke halının yaklaşık satış fiyatı ise 15 bin lira” dedi.



“Attığım her ilmik çok güzel bir duygu”

Çok küçük yaşlarda halıcılığa başladığını söyleyen usta öğretici Şükran Turan, ablalarının bu işi yaptığını ve onların yanına gidip öğrendiğini kaydetti. Hocasının teşvikiyle halıcılığa devam ettiğini dile getiren Turan, “Okulumu bile halıcılıkla bitirdim. O aşamada usta öğreticilik belgemi aldım. 2015’te halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışmaya başladım. Çok güzel bir iş. Ben, işimi çok seviyorum, aşığım. Her bir ilmeği attığımda o çok güzel bir duygu. Ham maddelerimizin maliyetini halk eğitim merkezi karşılıyor. Onlar bize takım şeklinde getiriyorlar. Biz çözgülerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra desenlerimizi ayarlıyoruz ve desene göre halıyı dokuyoruz. Bu mesleği köy kızları da seviyor ve ilgi duyuyordular" diye konuştu.

