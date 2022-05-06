Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin mağazalarında satışta

Mardin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla açtığı Yerel Kooperatifler Mağazalarında kadınların hazırladığı ürünleri satışa sunarak destek oluyor.

Kentte kurdukları 5 kooperatif bünyesinde hediyelik tablo, örme bebek, sabun, turşu gibi yöreye özgü ürünler üreten kadınlar, bu ürünleri Büyükşehir Belediyesinin açtığı 2 mağazada satışa sunarak gelir elde ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile Cumhuriyet Meydanı Kültür Sokağı'nda açılan mağazalarda incelemelerde bulundu. Satışa sunulan ürünleri inceleyen Demirtaş, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik gereği en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede bir çalışma yürüttüklerini, ilk etapta 5 kooperatifteki kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkardıklarını ifade eden Demirtaş, elde edilen gelirinde herhangi bir kesinti olmadan bu kooperatiflerin hesabına yatırıldığını belirterek üreten kadınlara destek olduklarını kaydetti.

Yeni bir çalışma daha başlatacaklarını aktaran Vali Demirtaş, "Bu ürünlerin eticaret üzerinden de pazarlamasını yapacağız. Ve ücretlerini doğrudan kooperatiflerimizin hesabına geçireceğiz. Belediye olarak hiçbir kesinti yapmadan gelir, doğrudan kadınlara verilecek. Bir taraftan pazarlama ve satışını gerçekleştireceğiz bir taraftan da üretimin artırılmasını sağlamaya çalışacağız. Kadınları meslek sahibi yapma ve onların kendi ayakları üzerinde durmaları için çalışmalar yapacağız. Birkaç aydan beri bizim üzerinde çalıştığımız bir faaliyetti" dedi.

Vali Demirtaş, eticaret üzerinde çalışmaların hızla devam ettiğini aktararak sosyal belediyecilik anlayışıyla üreten, emek veren kadınların her daim yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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