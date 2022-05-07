Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım

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Mardin’deki öğrencilere jandarma ekipleri tarafından meslek hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu Kapalı Spor Salonunda icra edilen YKS söyleşisinde üniversite sınavına hazırlanan ve mezun gençlere jandarma personeli tarafından jandarma ve meslek hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarmada görev yapan kadın personeller öğrencilerin yoğun ilgiyle karşılaştı.

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