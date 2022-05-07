Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım

Mardin’deki öğrencilere jandarma ekipleri tarafından meslek hakkında bilgilendirme yapıldı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu Kapalı Spor Salonunda icra edilen YKS söyleşisinde üniversite sınavına hazırlanan ve mezun gençlere jandarma personeli tarafından jandarma ve meslek hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarmada görev yapan kadın personeller öğrencilerin yoğun ilgiyle karşılaştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.