Gara şehidinin annesi Emine Kaya: "Bayram da, Anneler Günü de zehir oldu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gara şehidinin annesi Emine Kaya: "Bayram da, Anneler Günü de zehir oldu"

İHA

Gara şehidinin annesi Emine Kaya: "Bayram da, Anneler Günü de zehir oldu"

Terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp 6 yıl işkence gördükten sonra Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, Anneler Günü ve bayramın kendisi için zehir olduğunu söyledi.
Mardin'de yaşayan Emine Kaya'nın oğlu polis memuru Vedat Kaya, terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp 6 yıl işkence gördükten sonra Gara'da şehit edildi. Şehidin annesi Emine Kaya, bayramın ve Anneler Günü'nün zehir olduğunu ifade etti. Anan Kaya, oğlunun kaçırılmadan önceki son Anneler Günü'nde kendisine hediye aldığı dualı kolyeyi ise hala boynunda taşıdığını kaydetti.

"7 senedir oğlumun sesini duymadım"
5 oğlu, 3 kızı olduğunu anlatan Emine Kaya, kendisi için Anneler Günü’nün olmadığını dile getirdi. Kaya, “6 sene işkence gördü. Ben de 6 sene burada işkence gördüm. Çok acı çekiyorum. Anneler Günü'nde beni arıyordu. ‘Anne, nasılsın, iyi misin?’ diye soruyordu. Hediye getirirdi. 6 sene terör örgütünün elinde kaldı. PKK terör örgütü ona işkence yaptı. Oğlumun yokluğunda ben de burada işkence gördüm. Anneler Günü bana zehir oldu. Bayram zehir oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok acı çekiyorum. En son Anneler Günü'nde bana bir kolye, bir de eşarp aldı. Kolyesi hala boynumda. 7 sene önce bu kolyeyi getirdi, hala boynumda. O zaman ‘Anne, sen nasılsın, iyi misin?’ dedi. Hediyesini getirdi ama 7 senedir hiç sesini duymadım. Ne yapacağım, bayram bayram değildir, Anneler Günü değildir. Zehir oldu bize" dedi.
Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından mağarada tutulan 13 sivil vatandaş 13 Şubat 2021 tarihinde şehit edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye
YEREL HABERLER Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye
Mardin’de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin’de yıldırım isabet eden çoban hayatını ...
Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım
YEREL HABERLER Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım
Mardin’de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu tanıtıldı
YEREL HABERLER Mardin’de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına müjdeli haber
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına ...
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin mağazalarında satışta
YEREL HABERLER Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin ...
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama Günübirlik ziyaretlerde 3 milyon turisti aşmak hedefleniyor
YEREL HABERLER Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.