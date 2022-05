Derik'te cemaati olmayan kilisede 20 yıl aradan sonra ayin

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan 372 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde, 20 yıl aradan sonra Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan'ın yönetimiyle ayin yapıldı.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan ve bazı kayıtlara göre 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi 1915 yılından sonra Devlet Hazinesi´ne devredildi, 1957 yılında da bölgenin cemaati tarafından satın alınarak Derikli, Ermeni Garabed Keçeci adına kaydedildi. Onun ölümünden sonra da varislerine devredildi. Kilise´nin son onarımı ise 2004 yılında gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 yıldır cemaati bulunmayan kilisede ayin yapılamadı. Derik'e gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönetimiyle, ilçede bulunan iki Ermeni aile ile Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay gibi kentlerden gelen Ermenilerin katılımıyla 20 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Ayinde mumlar yakılıp, dualar edildi.

'KİLİSEMİZİN BAKIMLI OLMASINI SAĞLAYAN KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, ayinin ardından kilisenin bakımı ve temizliği konusunda yardımcı olan İlçe Kaymakamı Evren Çakır´a ve Derik Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Maşalyan, "Ermeni halkımız çeşitli nedenlerden göç etmek zorunda kaldılar ve değişik yerlere gittiler. Dünyanın her tarafında yayıldılar ve bu elbette ki pek çok kiliseyi sahipsiz bıraktı. Allah´a şükür Derik´teki bu durum bu Kilisenin kapanmasıyla değil hep açık tutulmasıyla gerçekleşti. Çünkü buraya hep atanmış insanlar vardı. Hep bu kiliseyle kendini özdeşleştirmiş, bu kilisenin açık kalmasıyla, ibadete açık tutulmasıyla, ruhları birleştirmiş insanlar vardır. Buradan onlara teşekkür ediyoruz. Bugün o bayrağı Sayın Zekeriya Sabuncu üstleniyor. Kendisi 8 sene öncesinde İstanbul´dan geldi. Ailesini orada bırakma pahasına burada tekrar bir hayat kurdu kendisine. Bu kiliseye sahip çıkıyor. Elinden geldiğince onarıyor ve ondan işittiğimize göre; burada yaşayan birkaç Ermeni de olsa, gayet iyi ve mutlu bir hayat sürüyorlar. Burada kilisemizin bakımlı ve temiz olmasını sağlayan resmi kurumlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

'20 SENEDİR AYİN GERÇEKLEŞMEDİ'

Derik´te yaşayan Ermeni Zekeriya Sabuncu, 20 yıl aradan sonra ayin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Patriğimiz ve heyeti Diyarbakır'a gelmişti. Gelmişken Derik´i de ziyaret edip, kilisemizi görmek istemişler. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Bundan sonra her sene isim gününde ziyaret yapacaklarını söylediler. İnşallah Derik için güzel bir anı olur. Yaklaşık 20 senedir ayin gerçekleşmedi. Önceki Patriğimiz Mesrop Mutafyan gelmişti. Uzun bir zaman sonra böyle bir anıyı tekrar yaşıyoruz" diye konuştu.

Kale Mahallesi Muhtarı Ekrem Erol da şunları söyledi:

"20 yıldan beri kilisemizde ayin yapılmıyordu. Bu sene patrik geldi, ayin yaptılar. Biz Derikliler Ermenilerle aramızda fark görmüyoruz. Kendilerini seviyoruz. Misafirlerin gelmelerinden memnunuz. Her yıl gelmelerini bekliyoruz."

Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen Ermeniler de, yıllar sonra kilisede gerçekleştirilen ayinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2022-05-09 19:31:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.