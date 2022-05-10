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Alıcı bulamayan kilisenin fiyatı 10 milyon TL’ye çıktı Alıcısı olmayan kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

İHA

Alıcı bulamayan kilisenin fiyatı 10 milyon TL’ye çıktı Alıcısı olmayan kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Mardin’de sahibinden satılık olan bin 700 yıllık tarihe sahip Mor Yuhanna Kilisesi’nin fiyatı 10 milyona TL'ye yükseldi.
Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunan bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, içinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor. Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek Tekcan tarafından 10 milyon çıkarıldı.
2 yıldır kiliseyi satılığa çıkardığını hatırlatan Tekcan, yapının tarihi bir kilise olduğunu anımsatarak, yaklaşık bin 700 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Tekcan, “İçinde tünel var. Biri kaleye, diğeri Deyrulzafaran Manastırı'na çıktığı söyleniyor. İçinde 3 tane kardinal mezarı var. Kardinal mezarlarına hiç dokunulmamış. Bazıları da lahit mezar olabilir deniliyor. Ben bilmiyorum. Burayı 2 yıl önce 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkardık ulusal bir firmada. Daha sonra danışmanım benden habersiz 4,5 milyona indirdi ve şu an hayat pahalılığından dolayı 10 milyona çıkartmak istiyoruz. Artık bir daire 1,52 milyon lira para oldu. Daha önce 7 milyon 250 bin liraya 30 tane daire alabiliyordum. Şu an 5 tane daire alamıyorum. Mecbur kaldık, bu fiyatı belirledik. Daha önce de söylemiştim, burayı Süryani cemaatinin almasını istiyorum. Yalnız kendileri uzak duruyorlar. Bizde para yok, biz fakiriz diyorlar. Benim düşüncem de, istiyorlarsa kendi aralarında bir fon yapsınlar. Parayı toplasınlar, gelsinler ben burayı vereyim” dedi.

“Kilise turizme kazandırılsın”
Fiyat yükseltme sebebini hayat pahalılığına bağlayan Tekcan, “Pazara gidiyorsun bir poşet meyveyi 5060 liraya alamıyorsun. Elime geçecek olan parayla ne yapabilirim ki? O yüzden fiyatını yükselttik. Bu kilisede güneşe tapan Keldaniler, Ermeniler, Yahudiler ve Süryaniler ibadet etmiş. Burası çok güzel bir yer. Buram buram tarih kokuyor. İnşallah bu saydığım cemaatlerden birinin kısmeti olur. Daha önce Süryaniler demiştim, şu an Süryaniler değil, herkese açık burası. Müslim, gayrimüslim olması fark etmez. Müslüman da olsa gelse burayı alacağım dese vereceğim. Çünkü ben onlara yanaştım, onlar benden kaçtı. Turizme kazandırılsın. Ya da şu şekilde isteyen olursa ben burayı kiraya da veririm, restore etmek şartıyla kiraya verebilirim. Ya da beraber işletiriz. Burayı görmek isteyen milyonlarca kişi var. Yerini bilmiyorlar, Mardin'e geliyorlar, soruyorlar, soruşturuyorlar, beni buluyorlar. Burayı gösteriyorum, çok beğeniyorlar. Buranın turizme kazandırılsın diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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