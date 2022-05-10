Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı

Mardin Sanayi Sitesi'nde bulunan bir atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesinde sanayi sitesinde bir tıra ait sökülmüş haldeki yakıt deposu tamir edildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, tır şoförü ve iş yeri sahibi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.