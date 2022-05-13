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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin’de tarihi mekanlar aydınlatıldı

İHA

Nusaybin’de tarihi mekanlar aydınlatıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde yer alan Zeynel Abidin Camii ile Mor Yakup Kilisesi, Depsaş Enerji tarafından aydınlatıldı.
Zeynel Abidin Camii avlusunda düzenlenen açılış programında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Mardin’in bir kültür şehri ve medeniyet kesişim noktası, yıllarca Artuklulara başkentlik yapmış bir kent olduğunu söyledi. Mardin’de vali ve büyükşehir belediye başkanvekilliği yapmanın onurunu yaşadığını belirten Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Nusaybin ve diğer 9 ilçede çok güzel hizmetlere imza attıklarını kaydetti. Vali Demirtaş, “Şunu ifade edeyim, Mardin bir tarım kenti, bir ticaret kenti, bir turizm kentidir. Bu kentin özellikle turizmini ilgilendiren çok önemli bir yeri açıyoruz. Bu kadar güzel bir hizmete vesile oldukları için Depsaş Enerji'ye çok teşekkür ediyorum. Proje içerisinde hem kilise hem cami var. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneğini göremezsiniz. Huzur içerisinde yaşamışlar, herkes kendi ibadetine gitmiş. Bin yıldan beridir bu hizmet bu şekilde yerine getirilmiştir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki biz Mardin'in her yerinde hakikaten tarihi eserlerimizi daha güzel bir şekilde restore etmek için ciddi bir çaba gösteriyoruz. Aynı şeyi Nusaybin'de de yapıyoruz. Bir yanda tarihi eserleri restore ediyoruz, diğer yanda sokak sağlıklaştırma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Allah kısmet ederse Mardin’i çok güzel bir kent haline getireceğiz. Bu eserin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kilise ile caminin bir arada yaşayabildiği, huzurun, hoşgörünün, saygı ve sevginin en güzel sembolize edildiği bir anı yaşıyoruz”
Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı ise, Mardin'in medeniyetlerin beşiği, turizmin kalbi olmaya aday olduğunu belirtti. Bu şehrin en önemli ve güzide ilçelerinden birinin Nusaybin olduğunu kaydeden Kayabaşı, “Nusaybin ilçemiz Zeynel Abidin Camii, Mor Yakup Kilisesi, Mor Evgin Kilisesi, Beyazsu ve Gırnava'sıyla doğa ve tarihi güzelliklerin barındığı, huzur ve barışın başkentidir. Açılışını yaptığımız kilise ile caminin bir arada yaşayabildiği, huzurun, hoşgörünün, saygı ve sevginin en güzel sembolize edildiği bir anı yaşıyoruz. Bu güzel mekânların aydınlatılması projesine destek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel de, hizmet bölgelerinde eğitime, kültüre ve sosyal hayata katkı sunmak için sürekli çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Yaptıkları çalışmanın Mardin ve Nusaybin’in turizm ve ekonomisine büyük katkı yapacağını düşündüğünü ifade eden Karagüzel, “Mardin denilince aklımıza hoşgörü, medeniyetin buluşması ve Mezopotamya'nın bereketi geliyor. Mardin denince aklımıza zengin tarihi dokusu, farklı kültürel inançların bir arada yaşadığı kadim bir şehir geliyor. Böyle kadim şehirde böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Aydınlatma açılışını yaptığımız Kültür ve İnanç Parkı içerisindeki Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Kabul Listesi’nde yer alan iki yapıdır. Bu yapıların tanıtılmasının yanı sıra ilçenin turizmi, dolayısıyla da ekonomisine büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Depsaş Enerji olarak her zaman bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile hizmet bölgemizde projelerimize devam edeceğiz. İnanç ve Kültür Parkı gibi proje içerisinde yer almaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.
Konuşmalardan sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel’e teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Vali Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkancekili Ercan Kayabaşı, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Mardin Süryani Metropoliti Saliba Özmen, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

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