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Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada

DHA

Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada


Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi ağır yaralandı. Çarpışma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü, iddiaya göre, aniden önüne çıkan bisiklete çarptı. Kazada motosiklet ve bisiklet sürücüsü, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişiyi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis de kaza yerinde araştırma yaptı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-05-14 09:49:59

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