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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı

İHA

Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2 yıl önce ekimi yapılan Mezopotamya Çilek Bahçeleri'nde hasat başladı. Kadınlar günlük 800 kilogram çilek topluyor. 
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam başkanlığında kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin GAP İdaresi Başkanlığına sunduğu projeyle 15 girişimci kadının belediyeye ait 20 dönümlük arazide kurduğu çilek bahçesinde ekilen çilek fidelerinden geçen yıl toplanan ilk ürünlerin ardından bu yıl da kooperatif bünyesinde istihdam edilen 15 dezavantajlı kadın çilek hasadına başladı. Kadınlarla birlikte hasada katılan Dilek Çam, "Hasadımız başladı, çileklerimizi topluyoruz. Günlük 800 kilo çilek toplamaya başladık. Bu verimlilik haziran ayına kadar devam edecek. Eylül ayında ikinci bir hasat daha ön görüyoruz. Şu an 15 kadınımız istihdam ediliyor" dedi.
İsteyen vatandaşların bahçeye gelip kendi elleriyle almak istedikleri çilekleri toplayabildiğini ifade eden Çam, "Çevre illere değil, Mardin'de hale veriyoruz. Vatandaşlar gelip kendi çocuklarıyla beraber çileklerini toplayıp buradan satın alabiliyorlar. Hem yerinde görüyorlar hem tadıyorlar. Çocuklarıyla beraber değişik bir aktivite olmuş oldu" diye konuştu.

"Elde edilen gelir yine kadınlara harcanıyor"
Dilek Çam, elde edilen gelirin yine kadınlara harcandığını belirterek, "Kooperatifimizin hiçbir üyesi hiçbir şekilde gelir elde etmiyor. Tek amacımız var; kadınları istihdam etmekti. Onlara gelir sağlıyoruz. Bu sattığımız çileklerden geri kalan inşallah güzel bir şekilde kadınlarımıza yönelik aktiviteler, geziler planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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