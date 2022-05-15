Bariyer otomobile saplandı: 3 yaralı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu´nda Nusaybin ilçesinin kırsal Yolbilen Mahallesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 21 ACH 073 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyer, otomobilin önünden sürücü tarafından girerek arka tarafından çıktı. Kazada 2'si yabancı uyruklu, 3 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilde bulunan yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-05-15 12:46:32



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