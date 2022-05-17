Mardin’de gençlik koşusu düzenlendi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle ‘Gençlik Koşusu’ düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında asayiş, trafik ve komando timlerince güvenlik tedbirleri aldı.

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