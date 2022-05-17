Mardin’de gençlik koşusu düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle ‘Gençlik Koşusu’ düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında asayiş, trafik ve komando timlerince güvenlik tedbirleri aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.