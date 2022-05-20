Mardin’de haşere ile mücadele startı verildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, 892 mahallede haşerelerle mücadelenin startı verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla 10 ilçe ile kent merkezine bağlı 892 mahalle ve mezrada 84 personel, 40 araç, 40 ekip, 40 ULV cihazı ile sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçla çalışma öncesi program düzenlendi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının bahçesinde düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, daire başkanları ve personel katıldı. Vali Demirtaş, “Sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı 40 araç ile 84 personelimizle 892 mahallede var gücümüzle çalışacağız. Gece gündüz demeyeceğiz, vatandaşlarımızın kentte rahat yaşayabilmeleri için mücadelemize devam edeceğiz. Böylelikle daha temiz bir Mardin’i ortaya çıkaracağız” dedi.

İlaçlama çalışmaları 12 ay boyunca Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor. Bu doğrultuda kış aylarında kış aylarında genelde rogar kapaklarında sisleme çalışması, durgun sular, fosseptikler, gübrelikler, inşaat alanları, dere yatakları, çöp konteynerleri, çöp toplama istasyonları sinekleri üreme ve konaklama noktalarını boş inşaat ve metruk binalarda ilaçlama yapılarak haşerelerin yumurta bırakmaları engellenmektedir.

Yaz mevsimleri aylarında ise sabah 05:0007:00 saatleri arasında açık alan karasinek ergin uygulaması ve bütün çöp konteynerleri insan ve hayvanların etkilenmeyeceği erken saatlerde ilaçlama yapılıyor. Sivrisinek ergin gece uçkun ilaçlama çalışması insan ve hayvanların etkilenmeyeceği akşam gün batımından sonra saat 19:3023:30 itibariyle her gün ULV makineleriyle ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.

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