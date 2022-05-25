Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Midyat'ta



Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MİDYAT (Mardin), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve açılış için Mardin'in Midyat ilçesine geldi. Ersoy, ilçede UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren manastırlardan, Mor Gabriel Manastırı'nda incelemelere bulundu.

Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle Midyat ilçesine geldi. Ziyarette Bakan Ersoy´a Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin de eşlik etti. Belediyeyi ziyaret eden Bakan Ersoy, Başkan Şahin'den ilçe ile ilgili bilgiler alarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kilise ve manastırlardan, 1700 yıllık Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret eden Bakan Ersoy, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş ve manastır yetkilileri tarafından karşılandı. İbadet yerlerini gezen Bakan Ersoy, yetkililerden manastırla ilgili bilgi aldı. Daha sonra misafir odasına geçen Ersoy, geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi ile ilgili hazırlanan sunumu izledi. Daha sonra ilçe merkezine geçen Bakan Ersoy, Kuyumcular Çarşısı´nda esnafla bir araya geldi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2022-05-25 15:34:11



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