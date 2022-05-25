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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak”

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin’de Matiate yer altı şehrini gezerek Midyat’ın dünya turizm pastasından hak ettiği yerini alması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.
Midyat ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşfedilen yer altı mağaralarını ziyaret ederek açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, Midyat ve yer altı mağaralarının turizm pastasından hak ettiği değeri alacağını ifade etti. Matiate yer altı şehrinin Midyat için çok önemli bir yer olduğunu değerlendiren Bakan Ersoy, “Sabahtan hem valiliğimizde hem belediyemizde bölgenin ihtiyaçları ile ilgili yeni bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Midyat, sahip olduğu tarih dokusuyla çok eski tarihlere varan insan yerleşimine açılmış bir bölge. DicleFırat arasında kalan Mezopotamya’nın kuzeyinde çok önemli bir yerleşim bölgesi olması itibariyle önemli bir noktamız. Turizm açısından da olduğu yerde birçok tarihi şehir var. Midyat hepsinden çok daha eski. İnsan yaşamına indirildiğimiz zaman bilim adamları 50 bin yıl öncesine yaşam izleri bulabilirler” dedi.

“Midyat, milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen hak ettiği yerde değil”
Şu an içinde bulunulan yerde Milattan önce 9. yüzyılla ilgili olduğunu belirten Bakan Ersoy, “O tarihlere kadar tespitler var. Belki de daha eski. Midyat, milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen istediği, hak ettiği yerde değil. Bizde bu amaçla özellikle bu vesile ile Midyat’ı ziyaret ettik. Midyat’ta bu pastadan sadece Türkiye’nin değil, dünya turizm pastasından bir eylem parçası içinde neler yapmamız gerektiğini yerel yönetimler ile birlikte değerlendirip hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Bu alanda belediyelerimizle birlikte bir turizm mastır planı hızlı bir şekilde oluşturup o mastır planını beklemeden yapmış olduğumuz o tespitlerden ilerleyerek restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Başladıklarımızda var. Bunları hızlandırarak devam edeceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde yine belediyemizin talebi ile sokak sağlamlaştırması programı vardı. Sadece buranın üstü değil, altı da çok değerli. 2. etap sokak sağlamlaştırmaları ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş olan birçok tarihi kilisemiz, katedral, manastırımız var. Onlarla ilgili restorasyon desteklerimize devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

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