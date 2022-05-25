Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Midyat'ta (2)



`MİDYAT HAK ETTİĞİ NOKTADA DEĞİL´

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, esnaf ziyaretinin ardından çalışmaların sürdüğü `Matiate Yeraltı Şehri Altunkaynak Kazı Alanı´na geçti. Bakan Ersoy, burada yaptığı incelemenin ardından, ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, "Nasıl Kapadokya'daki yer altı şehrimiz çok ünlendiyse buranın çok daha ünlü yer altı şehri olarak dünya ve arkeoloji literatürüne geçeceğini, ülkemizin turizm yüzlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Midyat sahip olduğu tarihi dokusuyla çok eski tarihlere varan Mezopotamya'nın kuzeyinde çok önemli ve değerli bir yerleşim merkezi. Dünyada birçok tarihi şehir var. Bu şehirler milyonlarca ziyaretçi alıyor. Midyat hepsinden çok daha eski. Bilim adamları 50 bin yıl öncesine varan yaşam izleri bulabiliyorlar. Buradan çok daha genç olan tarihi şehirler milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen Midyat şu anda istediği, hak ettiği noktada değil. Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği değeri alması için bir eylem planı çerçevesinde neler yapılması gerektiğini yerel yönetimlerle değerlendirdik. Hızlı bir şekilde bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiş olan birçok da kilisemiz ve manastırımız var. Onlarla ilgili restorasyon ve renovasyon destek çalışmalarımıza da devam edeceğiz" dedi.

´50 BİN KİŞİNİN YILLARCA KAPALI YAŞAYABİLECEĞİ YER ALTI ŞEHRİ İNŞA EDİLMİŞ´

Şu anda 13,5 dönümlük bir arazi üzerinde 3 bin 500 metrekareden fazla bir yer altı şehri noktasında iki bölümde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah daha da genişleyerek devam edecek. Büyüklüğünü anlatmak gerekirse bilim adamlarının tespitlerine göre muhtemelen 50 bin kişinin yıllarca kapalı yaşayabilecekleri yer altı şehri inşa edilmiş. Korunma ve uzun süreli yaşayabilmek için yapılmış. Mardin ve Midyat'a baktığınız zaman burası inançların, dillerin ve kültürlerin birleştiği çok güzel bir yer. Geçmiş zamanda da istilalara çok maruz kalmış, bulunmuş olduğu çok değerli noktadan dolayı. Burada yaşayan insanlar da bu topraklarda yapılaşmalarla kendilerini koruma altına almayı başarabilmişler. Dünyadaki örnek noktalardan biri. Gelecek sene yaz sezonundan önce ilk çalışmaları tamamlayıp, ziyaretçileri karşılama merkezlerini yapıp, yoğun ziyaretçi alacak şekilde hazırlıkları tamamlayarak bu alanı turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Çok şükür Türkiye genelinde turizm bu sene iyi başladı, gelişerek de devam ediyor. Bizim istediğimiz turizmi 81 ile yaymak. Çok fazla potansiyelleri var. Belediyelerimizle iş birliği yaparak bu potansiyelin gün yüzüne çıkmasını ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tüm dünyaya doğru ve hızlı bir şekilde tanıtımını sağlıyoruz. İnşallah Midyat'ın da en önemli turist alan noktalarımızdan biri olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Ersoy daha sonra Mehmet Ak-Edibe Ak Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı. Yapılan ziyaret ve incelemelerin ardından Ersoy ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı. (DHA)

Mehmet Halis NAYIFOĞLU(MİDYAT(Mardin),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU

2022-05-25 21:41:32



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