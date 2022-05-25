Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Sinem Sokak´ta, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-05-25 21:58:01



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